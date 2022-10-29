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Происшествия 29.10.2022 18:38

Пассажирский автобус перевернулся на трассе Баку-Алят, пострадали 23 человека

Пассажирский автобус в субботу перевернулся на трассе Баку-Алят, в результате ДТП пострадали 23 человека, сообщили в «Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).

«Бригады медиков доставили в медицинские учреждения 23 пострадавших, 19 женщин и четырех мужчин», - говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНЦИДЕНТ, ДТП


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