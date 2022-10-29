Минобороны РФ заявило о приостановке соглашения по вывозу зерна из портов Украины

Российские военные сообщили, что Москва приостанавливает свое участие в исполнении соглашений по вывозу зерна из портов Украины.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Там отметили, что решение принято "с учетом проведенного 29 октября сего года киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Накануне в совместном координационном центре сообщили, что по состоянию на 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 9 239 819 тонн.