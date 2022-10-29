Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 89.08 +1.17 Brent 96.96 +1.27

СНГ 29.10.2022 19:23

МИД России начал проработку шагов в связи с данными о причастности британцев к атаке на ЧФ

Россия прорабатывает шаги с учетом заявления Минобороны РФ о причастности британских специалистов к атаке беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море 29 октября и обучению украинских военных, о чём заявило Минобороны России", - говорится в комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В комментарии обращено внимание на сообщение российских военных о том, что они располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море. "Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", - сказано в комментарии.

В российском военном ведомстве сообщили, что "подготовка данного террористического акта (29 октября - ИФ) и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов".

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - отметили в российском военном ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД


Похожие новости


Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД Еще 30 британцев включены в российский «стоп-лист» Совет Федерации решил не пускать в свое здание британских дипломатов Британия включила в санкционные списки по России еще шесть физических лиц и один новостной сайт Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги для присутствия ВМФ в Черном море Лондон на этой неделе намерен принять новые меры против РФ в сфере торговли - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az