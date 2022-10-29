МИД РФ объявил о приостановке «зерновой сделки» на неопределенный срок

МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.
"29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в субботу вечером.
"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия", - сказано в заявлении.
Ранее в субботу о приостановке участия Москвы в исполнении соглашений по вывозу зерна из портов Украины сообщили российские военные.
Подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного состоялось в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины.
По данным совместного координационного центра по реализации этой сделки, к 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составил 9 млн 239 тыс. 819 тонн.
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