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Дальнее зарубежье 29.10.2022 19:45

В Лондоне отвергли заявления о причастности к событиям в Крыму и на «Северных потоках»

В министерстве обороны Великобритании в субботу отвергли российские заявления о причастности Лондона к недавним событиям в Крыму и на газопроводах "Северный поток".

"Обвинения России, касающиеся "британской роли" в случаях с Крымом и "Северными потоками", не соответствуют действительности" и "являются измышлениями", говорится в твиттере британского оборонного ведомства.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что предпринятую на рассвете в субботу атаку на корабли Черноморского флота с участием беспилотников готовили в Николаевской области Украины с привлечением британских специалистов.

"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - проинформировали в министерстве.

"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября сего года по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - отметили в ведомстве.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ


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