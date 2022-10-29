В Гобустанском районе Азербайджана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в субботу в Гобустанском районе Азербайджана. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:50 по бакинскому времени (16:50 МСК).

"По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:50 по местному времени в 44 км к югу от Пиргулинской сейсмологической станции на территории Гобустанского района зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили местные жители, отметили сейсмологи.

Р.Керимов