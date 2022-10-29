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Происшествия 29.10.2022 20:37

В Гобустанском районе Азербайджана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в субботу в Гобустанском районе Азербайджана. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:50 по бакинскому времени (16:50 МСК).

"По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:50 по местному времени в 44 км к югу от Пиргулинской сейсмологической станции на территории Гобустанского района зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили местные жители, отметили сейсмологи.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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