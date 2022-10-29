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Происшествия 29.10.2022 21:35

18 пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Баку-Алят отпустили домой

18 из 23 поступивших в медицинские учреждения пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Баку-Алят в субботу отпустили домой, сообщили в «Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).

«18 пострадавших в ДТП на трассе Баку-Алят отпущены домой на амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.

Там отметили, что в настоящее время в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении ТАБИБ, проходят лечение пять пострадавших в ДТП. Состояние двух из них врачи оценивают как стабильно тяжелое, еще двух - как стабильное, одного - как среднетяжелое.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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