18 пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Баку-Алят отпустили домой

18 из 23 поступивших в медицинские учреждения пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Баку-Алят в субботу отпустили домой, сообщили в «Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ).
«18 пострадавших в ДТП на трассе Баку-Алят отпущены домой на амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.
Там отметили, что в настоящее время в медицинских учреждениях, находящихся в подчинении ТАБИБ, проходят лечение пять пострадавших в ДТП. Состояние двух из них врачи оценивают как стабильно тяжелое, еще двух - как стабильное, одного - как среднетяжелое.
Р.Керимов
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