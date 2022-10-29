Около 120 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина

До 120 человек погибли в давке в субботу во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи, сообщает "Ренхап". Также отмечается, что 100 человек получили травмы.

По данным агентства, давка образовалась в районе Итэвон в центре столицы. Сообщается, что люди скончались от удушья, пострадавшие госпитализированы.

В район, где произошел инцидент, направили около 140 машин скорой помощи. По состоянию на 1:00 воскресенья по местному времени (20:00 по бакинскому времени субботы), в отделение неотложной помощи поступили около 20 человек, среди которых в основном девушки в возрасте 20 лет.

Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

"Главным приоритетом является транспортировка и спасение пациентов, а также оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим", - приводит "Ренхап" выдержки из заявления президента.

Более 100 тысяч человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина.