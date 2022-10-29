Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 89.08 +1.17 Brent 96.96 +1.27

Дальнее зарубежье 29.10.2022 22:51

Около 120 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина

До 120 человек погибли в давке в субботу во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи, сообщает "Ренхап". Также отмечается, что 100 человек получили травмы.

По данным агентства, давка образовалась в районе Итэвон в центре столицы. Сообщается, что люди скончались от удушья, пострадавшие госпитализированы.

В район, где произошел инцидент, направили около 140 машин скорой помощи. По состоянию на 1:00 воскресенья по местному времени (20:00 по бакинскому времени субботы), в отделение неотложной помощи поступили около 20 человек, среди которых в основном девушки в возрасте 20 лет.

Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

"Главным приоритетом является транспортировка и спасение пациентов, а также оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим", - приводит "Ренхап" выдержки из заявления президента.

Более 100 тысяч человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 146 человек Korean Air назвала причину экстренной посадки своего самолета в Баку Самолет Korean Air совершил экстренную посадку в Баку после отказа одного из двигателей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az