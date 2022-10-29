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Дальнее зарубежье 29.10.2022 23:52

Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 146 человек

Не менее 146 человек погибли в давке в Сеуле в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина, еще 150 людей получили травмы, сообщает "Ренхап" со ссылкой на местные власти. По их данным, число погибших может вырасти.

Президент Южной КореиЮн Сок Ёль дал распоряжение чиновникам оказать первую помощь пострадавшим и расследовать причину трагедии.

Мэр Сеула О Се Хун, находившийся с визитом в Европе, вернулся в город после сообщения о случившемся.

В Итэвон направили 848 сотрудников экстренных служб, включая 346 пожарных.

Ранее сообщалось о гибели 120 человек. По данным "Ренхап", люди скончались от удушья, пострадавшие были госпитализированы.

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Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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