Роскомнадзор ограничил доступ к странице домена коротких ссылок Telegram

Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице домена сервиса Telegram - t.me, следует из данных ведомства.

В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов появилась информация об ограничении к странице домена коротких ссылок мессенджера Telegram - t.me по требованию Генпрокуратуры от 29 октября.

Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).

"Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор о причинах блокировки.