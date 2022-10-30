Роскомнадзор ограничил доступ к странице домена коротких ссылок Telegram

Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице домена сервиса Telegram - t.me, следует из данных ведомства.
В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов появилась информация об ограничении к странице домена коротких ссылок мессенджера Telegram - t.me по требованию Генпрокуратуры от 29 октября.
Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).
"Интерфакс" направил запрос в Роскомнадзор о причинах блокировки.
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