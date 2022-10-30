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Дальнее зарубежье 30.10.2022 09:00

В Бразилии в воскресенье состоится второй тур президентских выборов

В Бразилии в воскресенье состоится второй тур выборов, по итогам которого определится будущий президент страны на ближайшие четыре года.

Избирательные участки будут открыты в основном с 8:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени) и до 17:00, в нескольких городах страны время работы участков несколько иное.

Во втором туре бразильцам предстоит решить, кто из кандидатов - действующий глава государства Жаир Болсонару или кандидат оппозиции Луис Инасиу Лула да Силва - займет этот пост, поскольку по итогам первого тура никто из кандидатов не смог преодолеть порог 50% плюс один голос. Болсонару представляет правых, Лула да Силва - левых.

По итогам первого тура, состоявшегося 2 октября, бразильцы отдали 43,2% голосов действующему президенту страны Болсонару, и 48,4% - Луле да Силве, бывшему президенту страны, запомнившемуся бразильцам успешными социально-экономическими реформами в начале и середине нулевых.

Лула да Силва перед вторым туром заявил, что если ему удастся победить на выборах, то на следующем голосовании в 2026 году он не будет пытаться переизбраться.

Согласно опросу, проводившемуся за неделю до второго тура телерадиокомпанией "Глобу" среди зрителей, Лула да Силва может получить 50%, а Болсонару - 43%. Остальные респонденты либо не ответили на вопрос, либо не определились. За две недели до выборов опрос показывал примерно такие же результаты.

О поддержке кандидатуры Лулы да Силвы заявили 13 партий страны, о поддержке Болсонару - три партии, еще пять партий заявили о нейтралитете.

Помимо этого, в воскресенье жители 12 штатов должны будут также выбрать губернаторов, поскольку по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал достаточное число голосов. Речь идет о таких штатах, как Алагоас, Амазонас, Баия, Эспириту Санту, Мату Гроссу ду Сул, Параиба, Пернамбуку, Рио Гранди ду Сул, Рондония, Санта Катарина, Сан-Паулу и Сержипи.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВЫБОРЫ


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