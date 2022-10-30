В Генпрокуратуре РФ заявили, что не требовали блокировать домен коротких ссылок Telegram

В Генпрокуратуре РФ заявили, что требование о блокировке домена t.me не направлялось.
"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", - сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее в субботу Роскомнадзор сообщал, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории РФ исключена.
"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", - сообщило ведомство.
Как отмечает "Интерфакс", ссылка на домен t.me исчезла из реестра запрещенной информации. "По вашему запросу ничего не найдено", - говорится в сообщении при попытке найти указанный ресурс в сервисе РКН.
В субботу вечером в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц появилась информация об ограничении к странице домена коротких ссылок мессенджера Telegram - t.me по требованию Генпрокуратуры от 29 октября.
Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).
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