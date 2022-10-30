Клаар заявил о продолжении участия Брюсселя в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз (ЕС) продолжает активно участвовать в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«За последние два дня состоялись хорошие встречи с руководством Армении. Обсудили текущие события и последующие шаги. Я заявил о продолжении активного участия Евросоюза в мирном процессе (между Азербайджаном и Арменией - ИФ)», - написал Клаар в твиттере.

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