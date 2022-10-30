СКЦ сообщил об отсутствии договоренности о движении судов в рамках «зерновой сделки»

Договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору, созданному в рамках черноморской зерновой инициативы, 30 октября не достигнута, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
"СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая последующие шаги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по 30 октября "не достигнуто общее соглашение относительно движения отбывающих и прибывающих судов".
Координатор ООН в СКЦ Амир Абдулла "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" уведомление, поступившее от делегации РФ о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, подчеркивается в сообщении.
В Центре уточнили, что в настоящий момент более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.
"29 октября девять судов (пять убывающих и четыре прибывающих) благополучно прошли по морскому гуманитарному коридору", - сообщили в СКЦ.
Ранее в субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".
Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН.
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