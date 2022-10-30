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Дальнее зарубежье 30.10.2022 10:45

Не менее 19 иностранцев погибли в давке в Сеуле

Не менее 19 иностранных граждан стали жертвами давки в Сеуле по случаю ежегодного празднования Хэллоуина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местные власти.

Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии, а также информировали посольство РФ, что мог погибнуть один россиянин.

В то же время сообщается, что число погибших выросло до 151 человека, ранее сообщалось о 146 жертвах. Еще около 150 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщалось, давка из собравшихся для празднования Хэллоуина образовалась в субботу в районе Итэвон в центре южнокорейской столицы в узком переулке рядом с отелем Hamilton. Всего в район на праздник прибыли около 100 тыс. человек.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который взял на себя расследование обстоятельств трагедии, посетил место инцидента. Он заявил, что приоритетом является оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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