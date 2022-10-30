Количество случаев COVID-19 в мире превысило 630 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 630 млн 79 тыс. 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 млн 447 тыс. 532 и 1 млн 70 тыс. 263.

Индия - 44 млн 650 тыс. 662 и 529 тыс. 8.

Франция - 36 млн 987 тыс. 918 и 157 тыс. 872.

Бразилия - 34 млн 815 тыс. 258 и 687 тыс. 962 (данные на утро пятницы).

Германия - 35 млн 571 тыс. 130 и 153 тыс. 544.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 тыс. 391, в Бразилии - 3 тыс. 195, в Германии - 1 тыс. 830.