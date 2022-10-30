В Сеуле отложили «Вечер мугама» после гибели более 150 человек в давке

В посольстве Азербайджана в Южной Корее сообщили, что запланированное на 1 ноября мероприятие «Вечер мугама» в Сеуле отложено на неопределенный срок в связи с национальным трауром, объявленным в стране после гибели более 150 человек в давке в Сеуле.

«Мероприятие «Вечер мугама», запланированное посольством в Сеуле в рамках «Года города Шуша» на 1 ноября 2022 года, отложено по причине национального траура в Южной Корее, объявленного с сегодняшнего дня и до 5 ноября 2022 года», - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в микроблоге диппредставительства в твиттере.

Новая дата проведения мероприятия будет объявлена позже, добавили в посольстве.

Как сообщалось ранее, 151 человек, по последним данным, погиб в давке в субботу во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

В посольстве Азербайджана в Южной Корее заявили, что к ним не поступала информация о пострадавших гражданах страны при давке в Сеуле. «Информация о наличии наших граждан среди погибших и пострадавших не поступала», - отметили в диппредставительстве.

Соболезнования правительству и народу Южной Кореи в воскресенье выразило министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Р.Керимов