Алиев выразил соболезнования Юн Сок Елю в связи с гибелью людей при давке в Сеуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье направил письмо с соболезнованиями президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей при давке в Сеуле.

«Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате давки в Сеуле. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Кореи, желаю исцеления пострадавшим», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, 151 человек, по последним данным, погиб в давке в субботу во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. В посольство Азербайджана в Южной Корее информация о пострадавших гражданах страны не поступала.

Р.Керимов