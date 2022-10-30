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Внешняя политика 30.10.2022 11:59

Алиев выразил соболезнования Юн Сок Елю в связи с гибелью людей при давке в Сеуле

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье направил письмо с соболезнованиями президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей при давке в Сеуле.

«Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате давки в Сеуле. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Кореи, желаю исцеления пострадавшим», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, 151 человек, по последним данным, погиб в давке в субботу во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии. В посольство Азербайджана в Южной Корее информация о пострадавших гражданах страны не поступала.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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