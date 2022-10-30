Баку и Доха создают деловой совет

Баку и Доха в воскресенье подписали соглашение о создании Азербайджано-катарского делового совета, сообщил глава Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Мамедов.

«Сегодня (в воскресенье - ИФ-Аз) в Дохе мы подписали соглашение с Торгово-промышленной палатой Катара о создании Азербайджано-катарского делового совета», - написал Мамедов в твиттере.

По его словам, деловой совет станет «площадкой для сотрудничества и реализации совместных инициатив бизнеса Азербайджана и Катара».

Р.Керимов