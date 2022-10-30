Блинкен призвал все заинтересованные стороны вернуться к реализации зерновой инициативы

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны соглашения по вывозу зерна из украинских черноморских портов вернуться к его выполнению, сообщил американский госдепартамент.
"Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией своего участия в рамках черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать осуществление этой важнейшей инициативы по спасению жизней", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.
Он сказал, что Вашингтон "настоятельно призывает" правительство России возобновить свое участие в инициативе и "полностью соблюдать договоренности".
По его словам, срыв реализации соглашения окажет непосредственное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продовольствие, а также усугубит гуманитарные кризисы и ситуацию в области продовольственной безопасности.
Как сообщалось, в субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию черноморской инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсека ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".
Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН по данному вопросу.
Как ранее сообщил созданный в раках зерновой инициативы Совместный координационный центр (СКЦ), договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору 30 октября не достигнута.
"СКЦ изучает сложившуюся ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая последующие шаги", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что координатор ООН в СКЦ Амир Абдулла "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" уведомление, поступившее от делегации РФ о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней. Контролировать грузы и суда начал созданный Совместный координационный центр (СКЦ).
Также 22 июля в Стамбуле первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года.
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