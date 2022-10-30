Азербайджан и Катар обсудили перспективы развития экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что обсудил на встрече с премьер-министром и министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой бин Абдулазизом Аль Тани перспективы развития экономического сотрудничества Баку и Дохи.

«Подчеркнули с премьер-министром и министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой бин Абдулазизом Аль Танидружественный характер двусторонних отношений, обсудили перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром в различных сферах экономики, включая энергетику, транспортно-логистическую деятельность, а также взаимные инвестиции», - написал Джаббаров в воскресенье в твиттере.

Р.Керимов