Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в Могадишо

Не менее 100 человек погибли в столице Сомали городе Могадишо в субботу, сообщают СМИ со ссылками на заявление президента страны Хасана Шейха Махмуда.

Сообщается, что взрывы прогремели у здания образования, были подорваны два заминированных автомобиля.