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Дальнее зарубежье 30.10.2022 14:05

Не менее 100 человек погибли в результате взрывов в Могадишо

Не менее 100 человек погибли в столице Сомали городе Могадишо в субботу, сообщают СМИ со ссылками на заявление президента страны Хасана Шейха Махмуда.

Сообщается, что взрывы прогремели у здания образования, были подорваны два заминированных автомобиля.

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Тэги: СОМАЛИ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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