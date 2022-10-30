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Здравоохранение 30.10.2022 15:05

В России за сутки COVID-19 заболели 6,8 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,8 тыс. случаев, скончались 75 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 6 803 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 611 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 11 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти регионах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 тыс. 107 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 304.

За минувшие сутки скончались 75 человек, накануне сообщалось о 79 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 008 человек, или на 21,9% меньше в сравнении с 29 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 423 тыс. 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 390 тыс. 104 умерших и 20 млн 796 тыс. 124 выздоровевших.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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