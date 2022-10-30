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Дальнее зарубежье 30.10.2022 14:31

Словения передала Украине 28 танков M-55S

Словения передала Украине 28 танков M-55S взамен чего, по договору с Германией, получит 35 тяжелых грузовых машин и пять автоцистерн для воды немецкого производства.

"Словения выполнила свою часть соглашения с Германией. В Украину поступило второе крупное пожертвование оружия в Украину. Таким образом, по уровню ВВП Словения входит в число стран, внесших наибольший вклад в защиту Украины", - сообщило издание 24UR.

В СМИ отметили, что партию военной техники под черным брезентом - 28 танков М-55S перевозили по железной дороге.

"(Танки - ИФ) теперь усилят украинскую оборону в войне. В обмен на пожертвования Словения получит 40 транспортных средств от Германии", - написало издание со ссылкой на Министерство обороны страны.

Как сообщалось, Словения отправляет в Украину 28 танков М-55S в обмен на 40 транспортных единиц из Германии - 35 тяжелых грузовиков 8х8 и 5 тяжелых цистерн для воды 8х8 для создания средней батальонной группы.

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, УКРАИНА, ТАНК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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