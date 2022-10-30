Словения передала Украине 28 танков M-55S взамен чего, по договору с Германией, получит 35 тяжелых грузовых машин и пять автоцистерн для воды немецкого производства.
"Словения выполнила свою часть соглашения с Германией. В Украину поступило второе крупное пожертвование оружия в Украину. Таким образом, по уровню ВВП Словения входит в число стран, внесших наибольший вклад в защиту Украины", - сообщило издание 24UR.
В СМИ отметили, что партию военной техники под черным брезентом - 28 танков М-55S перевозили по железной дороге.
"(Танки - ИФ) теперь усилят украинскую оборону в войне. В обмен на пожертвования Словения получит 40 транспортных средств от Германии", - написало издание со ссылкой на Министерство обороны страны.
Как сообщалось, Словения отправляет в Украину 28 танков М-55S в обмен на 40 транспортных единиц из Германии - 35 тяжелых грузовиков 8х8 и 5 тяжелых цистерн для воды 8х8 для создания средней батальонной группы.
Алиев и Гутерриш примут участие в саммите ЛАГ в Алжире
Алиев выразил соболезнования Юн Сок Елю в связи с гибелью людей при давке в Сеуле
Клаар заявил о продолжении участия Брюсселя в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
Азербайджан открыл Торговый дом в Дохе
Азербайджан и Катар обсудили перспективы развития экономического сотрудничества
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15,1%
Минздрав Азербайджана подготовил «Стратегию цифрового здравоохранения на 2023-2027гг»
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично