Япония создаст новое объединенное командование Сил самообороны

Японские власти намерены вскоре создать новое объединенное командование Сил самообороны, которое будет руководить операциями их сухопутных, морских и воздушных войск, сообщает в воскресенье The Japan Times.

Это командование должно начать функционировать к 2024 году. Для его руководства учредят новую должность: лицо, возглавляющее командование, будет непосредственно подотчетно министру обороны Японии.

Также командование будет развивать оборонное сотрудничество Японии с США и координировать военные стратегии двух стран.

Кроме того, агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источник, что Минобороны Японии планирует к 2027 финансовому году более чем в пять раз нарастить численность персонала, отвечающего за кибербезопасность - с 890 до 5 тыс. человек.

Ранее в ежегодном докладе японского Минобороны "Белая книга" от 2022 года утверждалось, что КНР располагает 175 тыс. человек, задействованных в кибероперациях, в том числе 30 тыс., кто ведет наступательные действия. В КНДР число лиц, занятых кибероперациями, в Токио оценили в 6,8 тыс. человек.

По данным Kyodo, к концу года японское правительство на фоне быстрого изменения региональной ситуации намерено завершить пересмотр руководящих принципов оборонной политики; частью этого процесса станут планы усилить силы обеспечения кибербезопасности. Власти проведут ревизию ряда официальных документов, включая стратегию нацбезопасности.

До этого Япония создала отдельное киберподразделение. Кроме того, собственные кибероперации проводит каждый род войск Сил самообороны - сухопутный, морской и воздушный.