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Дальнее зарубежье 30.10.2022 15:20

Лавров подтвердил готовность России к переговорам по Украине

Российская сторона по-прежнему готова к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Готовность России, включая ее президента Путина, к переговорам, остается неизменной", - сказал Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" в эфире Первого канала.

По словам министра, "за последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером".

"Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, российская сторона "всегда готова выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор".

"Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет", - заявил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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