В Бразилии начался второй тур президентских выборов

В Бразилии в воскресенье стартовал второй тур выборов, по итогам которого определится будущий президент страны на ближайшие четыре года, сообщает Associated Press (AP).

Избирательные участки будут открыты в основном с 8:00 по местному времени (15:00 мск) и до 17:00, в нескольких городах страны время работы участков несколько иное. Ожидается, что в выборах примут участие более 120 млн бразильцев. Подача голосов идет в электронном виде, поэтому финальные результата голосования могут представить спустя несколько часов после закрытия участков.

Во втором туре бразильцам предстоит решить, кто из кандидатов - действующий глава государства Жаир Болсонару или кандидат оппозиции Луис Инасиу Лула да Силва - займет этот пост, поскольку по итогам первого тура никто из кандидатов не смог преодолеть порог 50% плюс один голос. Болсонару представляет правых, Лула да Силва - левых.

По итогам первого тура, состоявшегося 2 октября, бразильцы отдали 43,2% голосов действующему президенту страны Болсонару, и 48,4% - Луле да Силве, бывшему президенту страны, запомнившемуся бразильцам успешными социально-экономическими реформами в начале и середине 2000-х годов.

По данным АР, ранее фаворитом предвыборной гонки считался Лула да Силва, однако результаты первого тура выборов продемонстрировали недооценку популярности Болсонару среди населения. Нынешние опросы общественного мнения вновь отдают преимущество Луле да Силве, однако политические аналитики отмечают напряженную предвыборную борьбу за последние недели.

Агентство отмечает, что оба кандидата выдвинули мало предложений по поводу будущего Бразилии, помимо обещаний сохранить программы социальной помощи малоимущим слоям населения. При этом Болсонару обвинял Лула да Силву в намерениях в случае его победы преследовать церковь, легализовать наркотики и аборты. Также Болсонару утверждал, что можно вмешаться в работу электронных машин для голосования и подделать результаты выборов. В свою очередь Лула да Силва критиковал Болсонару за его действия в борьбе с COVID-19 и неспособность помочь наиболее нуждающимся жителям страны.

Лула да Силва перед вторым туром заявил, что если ему удастся победить на выборах, то на следующем голосовании в 2026 году он не будет пытаться переизбраться.

О поддержке кандидатуры Лулы да Силвы заявили 13 партий страны, о поддержке Болсонару - три партии, еще пять партий заявили о нейтралитете.

Помимо этого, в воскресенье жители 12 штатов должны будут также выбрать губернаторов, поскольку по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал достаточное число голосов. Речь идет о таких штатах, как Алагоас, Амазонас, Баия, Эспириту Санту, Мату Гроссу ду Сул, Параиба, Пернамбуку, Рио Гранди ду Сул, Рондония, Санта Катарина, Сан-Паулу и Сержипи. Проголосовать имеют право 150 млн бразильцев, однако 20% из них не стали участвовать в первом туре выборов губернаторов.