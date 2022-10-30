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СНГ 30.10.2022 17:00

Главком ВМФ РФ сообщил об испытаниях новой стратегической подлодки

В России проходят испытания новой стратегической атомной подводной лодки "Генералиссимус Суворов", сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

"Проходит испытания новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов", построенный на предприятии "Севмаш" в Северодвинске", - заявил Евменов в поздравлении в связи с 326-ой годовщиной создания российского регулярного флота и Днём моряка-надводника.

"Генералиссимус Суворов" - второй серийный ракетоносец проекта "Борей-А". Подлодки проекта оснащают межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

"В настоящее время успешно завершила государственные испытания дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", предназначенная для пополнения подводных сил Тихоокеанского флота. В следующем месяце она войдёт в состав ВМФ России", - цитирует Евменова в воскресенье департамент информации Минобороны РФ.

"Уфа" - четвертая в серии подлодок проекта 636.3, которую строят для Тихоокеанского флота РФ. Эти подлодки оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Евменов сообщил, что корабли ВМФ России на постоянной основе выполняют задачи в различных районах Мирового океана.

"Ежедневно в море находятся более 100 кораблей и судов ВМФ России. В настоящее время задачи военно-морского присутствия в Средиземном море выполняет отряд кораблей Балтийского флота, а в Индийском океане действует отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота", - сообщил главком.

Поздравительную телеграмму Евменова получили Северный, Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский флоты, Каспийская флотилия и корабли, выполняющие задачи в дальней морской зоне, сообщили в Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ВМС, ПОДЛОДКА


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