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Дальнее зарубежье 30.10.2022 16:30

В полиции Финлянции заявили, что поставляемое в Украину оружие попадает в страну в руки преступников

Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии располагает данными о том, что поставляемое в Украину оружие попадает в страну в руки преступников, сообщает в воскресенье портал телерадиовещательной компании Yle.

"У нас есть признаки того, что поставляемое в Украину оружие уже находится в Финляндии. Оружие также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах", - говорит комиссар Кристер Альгрен (Christer Ahlgren).

Он отмечает, что полученная ЦКП информация касается такого вида военного оружия, как штурмовые винтовки. Однако в Финляндии не хотят раскрывать общественности более подробную информацию, так как разведданные дополняются.

По его словам, европейский полицейский орган Европол предупредил, что международные преступные сети пытаются контрабандой вывезти огнестрельное оружие и боеприпасы из воюющей Украины в различные страны ЕС. По данным Европола, востребованы не только винтовки, но и пистолеты, гранаты и даже боевые беспилотники.

Маршруты и структуры, необходимые для контрабанды незаконного оружия из Украины в Финляндию, уже налажены, отмечает Альгрен.

"В Финляндии действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, которые являются международной преступной организацией. Одна из них Bandidos MC имеет отделения в каждом крупном городе Украины", - сказал Альгрен.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ

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