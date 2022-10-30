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Внешняя политика 30.10.2022 17:24

Алиев и Гутерриш примут участие в саммите ЛАГ в Алжире

Президент Азербайджана и председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл примут участие в предстоящем в начале ноября саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, сообщает катарское информагентство QNA.

«Помимо арабских лидеров, в саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Движения неприсоединения и президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл», - отмечает издание.

Саммит Лиги арабских государств пройдет в Алжире с 1 по 2 ноября текущего года.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛЖИР, ЛАГ, САММИТ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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