Алиев и Гутерриш примут участие в саммите ЛАГ в Алжире

Президент Азербайджана и председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл примут участие в предстоящем в начале ноября саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, сообщает катарское информагентство QNA.
«Помимо арабских лидеров, в саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Движения неприсоединения и президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл», - отмечает издание.
Саммит Лиги арабских государств пройдет в Алжире с 1 по 2 ноября текущего года.
Р.Керимов
Азербайджан открыл Торговый дом в Дохе
Азербайджан и Катар обсудили перспективы развития экономического сотрудничества
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15,1%
Минздрав Азербайджана подготовил «Стратегию цифрового здравоохранения на 2023-2027гг»
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Италия передала Украине пусковые установки M270 MLRS, САУ PzH 2000 и M109L
Таджикистан опроверг сообщения о поставках иранских дронов в зону конфликта в Украине
Главком ВМФ РФ сообщил об испытаниях новой стратегической подлодки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично