Алиев и Гутерриш примут участие в саммите ЛАГ в Алжире

Президент Азербайджана и председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл примут участие в предстоящем в начале ноября саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, сообщает катарское информагентство QNA. «Помимо арабских лидеров, в саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Движения неприсоединения и президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл», - отмечает издание. Саммит Лиги арабских государств пройдет в Алжире с 1 по 2 ноября текущего года. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».