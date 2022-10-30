Азербайджан открыл Торговый дом в Дохе

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в воскресенье сообщил об открытии Торгового дома Азербайджана в столице Катара Дохе.
«Открыли Торговый дом Азербайджана в столице Катара Дохе», - написал Джаббаров в твиттере.
Р.Керимов
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