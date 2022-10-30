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Здравоохранение 30.10.2022 20:00

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15,1%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 45 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 247, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 53 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 15,1%.

За минувшие сутки летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умер один больной COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 944 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 982 человека (+38 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находbтся 321 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 718 тестов на коронавирус против 2 тыс. 60 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 319 тыс. 300 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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