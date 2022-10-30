В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15,1%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 45 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 247, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 53 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 15,1%.
За минувшие сутки летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умер один больной COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 944 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 812 тыс. 982 человека (+38 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находbтся 321 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 718 тестов на коронавирус против 2 тыс. 60 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 319 тыс. 300 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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