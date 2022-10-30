Офис генсека ООН сообщил о консультациях для возобновления участия РФ в «зерновой сделке»

Генсек ООН Антониу Гутерриш прикладывает усилия с целью добиться отказа РФ от решения приостановить участие в "зерновой сделке", говорится в обнародованном в воскресенье заявлении офиса генсека.

"Генеральный секретарь продолжает участвовать в интенсивных контактах, чтобы положить конец приостановке Россией ее участия в черноморской инициативе", - отмечается в документе.

Также данные консультации направлены как на возобновление экспорта продовольствия и удобрений из Украины, так и на снятие оставшихся ограничений на экспорт аналогичной продукции из России.

Согласно заявлению, Гутерриш обеспокоен складывающейся ситуацией и решил на день отложить свою поездку на саммит Лиги арабских государств в Алжир.

Подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного состоялось в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины.

В субботу в МИД России заявили, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Помимо этого, Россия запросила на 31 октября заседание Совета безопасности ООН.