Москва рассчитывает на продвижение к мирному договору между Азербайджаном и Арменией на саммите в Сочи

Российская сторона рассчитывает, что запланированный на 31 октября в Сочи саммит Россия-Азербайджан-Армения будет способствовать продвижению на пути к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Все может в этой жизни случиться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли быть заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном до конца года.
"Проблем еще немало. И я думаю все они будут проговариваться в том числе в ходе завтрашней встречи в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", - подчеркнул Руденко.
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