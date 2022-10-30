Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

Внешняя политика 30.10.2022 20:51

Москва рассчитывает на продвижение к мирному договору между Азербайджаном и Арменией на саммите в Сочи

Российская сторона рассчитывает, что запланированный на 31 октября в Сочи саммит Россия-Азербайджан-Армения будет способствовать продвижению на пути к подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все может в этой жизни случиться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли быть заключен мирный договор между Арменией и Азербайджаном до конца года.

"Проблем еще немало. И я думаю все они будут проговариваться в том числе в ходе завтрашней встречи в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", - подчеркнул Руденко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АРМЕНИЯ


Похожие новости


РФ не собирается навязывать Еревану какой-либо из вариантов мирного договора с Баку - Путин Сечин пригласил SOCAR к участию в проекте «Восток Ойл» В России намерены до 2026г завершить реконструкцию пунктов пропуска на границе с Азербайджаном Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится - Песков Путин предлагает Алиеву и Пашиняну провести встречу в России Байрамов, Лавров и Мирзоян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az