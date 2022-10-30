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Регион 30.10.2022 21:30

Производитель беспилотников «Байрактар» оснастит их ракетами «воздух-воздух»

Турецкая компания Baykar готовится оснащать свои ударные беспилотники ракетами "воздух-воздух", соответствующие испытания уже идут, заявил ее генеральный директор Халук Байрактар.

"Вскоре наши "Байрактары ТБ2" и "Байрактары Акынджы" будет иметь ракеты "воздух-воздух", чтобы противостоять не только беспилотникам, но и неприятельским самолетам (...) мы ведем испытания" - приводит его слова издание "Сабах".

Ранее на оборонной выставке SAHA Expo в Стамбуле Baykar и оружейная компания Roketsan подписали контракт о вооружении зенитными ракетами Sungur ударных беспилотников. При этом гендиректор компании Roketsan Мурат Икинджи отметил, что ракеты Sungur хорошо зарекомендовали себя против вертолетов и беспилотников, и их установка на БПЛА "в корне изменит ситуацию на поле боя".

"Сабах" отмечает, что оснащение такими ракетами БПЛА "Байрактар ТБ2" и "Байрактар Акынджы" позволит создать дешевое средство воздушного патрулирования против вертолетов и беспилотников, включая беспилотники-камикадзе.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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