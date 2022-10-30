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СНГ 30.10.2022 22:30

В Кишиневе прошла акция протеста

Акция оппозиции состоялась в воскресенье в центре Кишинева.

Митинг продолжался в течение полутора часов, до этого примерно столько же продолжались пререкания протестующих с полицией. Манифестанты пытались прорвать кордон полицейских, в результате чего произошли столкновения. Протестующие забросали яйцами полицейских. Правоохранители задержали несколько человек. По предварительным данным, среди задержанных - почетный председатель партии "Шор", муниципальный советник Кишинева Валерий Клименко.

Во время митинга лидеры партии "Шор", которые организовали манифестацию, сообщили, что у Клименко случился сердечный приступ. "Для оказания ему первой помощи в Инспекторат полиции вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении партии.

Выступивший по скайпу депутат Илан Шор, который уже три года скрывается от молдавского правосудия в Израиле, призвал к гражданскому неповиновению. "Я призываю всех объявить тотальную акцию неповиновения, и перестать платить по коммунальным счетам", - заявил Шор.

Акции оппозиции начались 18 сентября. С тех пор в сквере перед парламентом установлен палаточный городок в количестве около 200 двухместных палаток. В прошлые входные палаточный городок был перенесен манифестантами к зданию Генеральной прокуратуры. Манифестанты добиваются досрочных парламентских и президентских выборов. Они заявили, что намерены "стоять до конца" в палаточном городке, а по воскресеньям - проводить митинги.

Молдавские власти на требования протестующих никак не реагируют. Они заявили, что участники манифестаций получают деньги за свои действия "из украденного Иланом Шором из бюджета миллиарда долларов". Неделю назад полиция изъяла у партии "Шор" 3,5 млн леев (около 180 тыс. долларов), которые были предназначены для финансирования протестов.

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Тэги: МОЛДОВА, ПРОТЕСТ


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