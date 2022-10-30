Китай получил возможность укрепить позиции на Ближнем Востоке - СМИ

Позиции США на Ближнем Востоке слабеют, а КНР получает шанс усилить свое воздействие на регион, сообщает в воскресенье South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнение ряда экспертов.

"Вопрос в том, приведет ли рост соперничества между США и Китаем к включению китайскими властями в список задач сокращение американского влияния на правительства стран региона и усиление собственного влияния", - заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чэс Фримен.

"В данный момент США в той или иной степени дистанцировались от всех ключевых сил на Ближнем Востоке", - отметил он.

В свою очередь глава программы азиатской политики при Университете имени Райхмана Гедалья Афтерман заявил, что после неудачных операций США в Ираке и Афганистане общественное мнение считает лучшим менее активную роль Вашингтона на Ближнем Востоке.

"С учетом неопределенности вокруг выполнения США своих обязательств на Ближнем Востоке, многие страны все более беспокоит сохраняющаяся чрезмерная зависимость от США. Это динамика создает возможность для Китая усилить вовлеченность в дела региона", - продолжил он.

SCMP напоминает, что глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан после переговоров в онлайн-формате в минувший четверг с главой МИД КНР Ван И заявил, что Эр-Рияд ожидает визит в королевство председателя КНР Си Цзиньпина. Однако этот визит в Пекине пока не подтвердили.

Кроме того, на встрече на этой неделе саудовского министра энергетики принца Абдулазиза бен Сальмана с заместителем председателя Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Лянь Вейляном стороны обсудили укрепление сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, включая ядерную безопасность (ранее Пекин подписал с Эр-Риядом несколько меморандумов по поводу совместных проектов в ядерной энергетике). Также КНР поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС.

SCMP отмечает, что еще в 2016 году Китай при взаимодействии с ближневосточными странами принял концепцию "1+2+3": энергетика как основа сотрудничества со странами региона, затем - торговля и инвестиции, и наконец, ядерная энергетика, авиакосмическая отрасль и спутники. В то время как КНР проводила эту политику, Ближний Восток наряду с РФ оставался основным поставщиком нефти в Китай. Кроме того, страны региона в основном получали инвестиции в рамках китайской инициативы экономического развития "Один пояс, один путь".

Помимо экономического сотрудничества, Китай вступил в отношения "всеобъемлющего стратегического партнерства" с Египтом, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ, включая сферу безопасности. В частности, Пекин способствует вступлению этих государств в многосторонние организации, например, Ирана в ШОС.

КНР также поставлял этим и другим странам региона оружие, в основном БПЛА. Пекин продавал Саудовской Аравии баллистические ракеты и, по некоторым данным, помогает королевству создавать собственные ракеты такого класса.

Китай наращивал сотрудничество с Израилем в сфере высоких технологий до 2018 года, однако затем эта тенденция пошла на спад из-за внимания к такому взаимодействию со стороны США. SCMP уточняет, что в Вашингтоне выражали беспокойство по поводу строительства Китаем важнейшей инфраструктуры на Ближнем Востоке, в том числе в израильской Хайфе.

В начале октября ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.