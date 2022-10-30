Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили ситуацию на Южном Кавказе, сообщили в МИД Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями по последней ситуации в регионе (на Южном Кавказе - ИФ), в том числе по актуальным темам двусторонней повестки дня», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов