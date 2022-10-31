Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия ввела новые санкции против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщают СМИ со ссылкой на заявление главы новозеландского МИД Нанаи Махута.
"Сегодня мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц России в рамках нашей постоянной поддержки Украины", - говорится в заявлении министра.
Она отметила что санкции вводятся с упором на сектор обороны и безопасности, они касаются военнослужащих, оборонных структуры и их руководителей. Кроме того, под санкции попадают руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, говорится в сообщениях СМИ.
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