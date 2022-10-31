Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на выборах главы государства, свидетельствуют данные избиркома, опубликованные бразильскими СМИ.
По итогам обработки более 99% бюллетеней, у Лулы да Силвы - 50,85% голосов. Действующий президент Жаир Болсонару набирает 49,15%. СМИ отмечают, что шансов на то, что Болсонару обойдёт соперника, больше нет.
Таким образом, Лула да Силва за свою политическую карьеру побеждает уже на третьих президентских выборах.
До второго тура опросы показывали, что победить на выборах должен именно кандидат от находящихся в оппозиции левых Лула да Силва. Болсонару же - представитель правых политических сил.
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