Число жертв обрушения подвесного моста в Индии превысило 130 человек

До 132 человек выросло число погибших в результате обрушения подвесного моста в Индии, имеются многочисленные раненые, сообщают СМИ со ссылками на представителей местных властей.
По их данным, основная часть погибших - подростки, женщины и пожилые люди.
Как сообщалось, популярный среди туристов пешеходный подвесной мост реку Мачху в индийском штате Гуджарат рухнул в воскресенье. Сотрудники экстренных служб и спасатели работали всю ночь, чтобы найти выживших, к оказанию помощи были привлечены военнослужащие индийской армии. Спасательные работы продолжаются.
По первоначальным оценкам властей, столетний мост, недавно открытый после ремонта, не выдержал тяжести находившегося на нем во время индуистского фестиваля количества туристов. Чиновники опасаются, что число жертв может вырасти.
Сформирована специальная группа, которая приступила к расследованию причин и обстоятельств трагедии.
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