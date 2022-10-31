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Макроэкономика 31.10.2022 09:14

Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 31 октября ЦБА установил на уровне 1.6930 маната/1EUR (28 октября - 1.6977 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 октября установил на уровне 0.0276 манат/1RUB (28 октября - 0.0272 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 31 октября ЦБА сохранил на уровне 0.0914 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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