Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

ТЭК 31.10.2022 09:35

Цены на нефть опускаются на сигналах спада активности в Китае

Цены на нефть опускаются в понедельник на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $95,03 за баррель, что на $0,74 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,19 (1,2%), до $95,77 за баррель.

Срок действия декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые январские контракты подешевели на $0,69 (0,74%) - до $93,08 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Цены на нефть ускорили рост после данных о ВВП США, Brent - $96,89 за баррель Brent подорожала до $94,54 за баррель Цены на нефть стабилизировались Цены на нефть вернулись к росту и могут завершить неделю в плюсе Нефть умеренно дорожает, Brent торгуется у $92,80 за баррель Нефть уверенно дорожает, Brent - $94,2 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az