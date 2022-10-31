Цены на нефть опускаются на сигналах спада активности в Китае

Цены на нефть опускаются в понедельник на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).
Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.
PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $95,03 за баррель, что на $0,74 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,19 (1,2%), до $95,77 за баррель.
Срок действия декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые январские контракты подешевели на $0,69 (0,74%) - до $93,08 за баррель.
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