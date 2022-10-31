Число случаев COVID-19 в мире превысило 630 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 630 млн 79 тыс. 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 млн 450 тыс. 639 и 1 млн 70 тыс. 265.

Индия - 44 млн 653 тыс. 592 и 529 тыс. 24.

Франция - 36 млн 987 тыс. 918 и 157 тыс. 872 (данные на утро воскресенья).

Бразилия - 34 млн 815 тыс. 258 и 687 тыс. 962 (данные на утро пятницы).

Германия - 35 млн 571 тыс. 131 и 153 тыс. 544 (данные на утро воскресенья).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 267 человек, в Индии - 375, во Франции - 2 тыс. 390, в Бразилии - 3 тыс. 195, в Германии - 1 тыс. 819.