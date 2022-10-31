Число случаев COVID-19 в мире превысило 630 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 630 млн 79 тыс. 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 млн 450 тыс. 639 и 1 млн 70 тыс. 265.
Индия - 44 млн 653 тыс. 592 и 529 тыс. 24.
Франция - 36 млн 987 тыс. 918 и 157 тыс. 872 (данные на утро воскресенья).
Бразилия - 34 млн 815 тыс. 258 и 687 тыс. 962 (данные на утро пятницы).
Германия - 35 млн 571 тыс. 131 и 153 тыс. 544 (данные на утро воскресенья).
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 267 человек, в Индии - 375, во Франции - 2 тыс. 390, в Бразилии - 3 тыс. 195, в Германии - 1 тыс. 819.
Алиев прибыл в Сочи, где состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, РФ и Армении
Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Москва рассчитывает на продвижение к мирному договору между Азербайджаном и Арменией на саммите в Сочи
ConocoPhillips стала последним крупным международным инвестором в проект увеличения СПГ-производства в Катаре
Банки в Азербайджане за 9 мес. по системам БДП получили около 3,6 млрд манатов
AzerGold направит свыше 330 тыс. манатов на услуги консультанта в рамках привлечения акционера в одну из своих «дочек»
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Ураган «Нальгае» унес жизни почти 100 человек на Филиппинах
Служащие береговой охраны США перехватили в море более 1,1 тыс. кубинских нелегалов
Япония изучает возможность увеличить дальность разрабатываемой ракеты до 1 тыс. км для защиты отдаленных островов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично