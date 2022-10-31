Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.10 $/bbl +/- WTI 87.90 -1.18 Brent 95.77 -1.19

Финансы 31.10.2022 10:28

Банки в Азербайджане за 9 месяцев увеличили число банкоматов на 1,9%, pos-терминалов - на 21,4%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 октября 2022 года составляет 2 964 единицы, что на 1,9% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец сентября в Баку установлен 1 561 банкомат (соответствует показателю на конец года), в регионах - 1 403 (рост на 4,2%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 74,004 тыс. единиц, что на 21,4% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 49,554 тыс. pos-терминалов (рост на 22,1%), в регионах - 24,45 тыс. (рост на 20%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 72,467 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, БАНКОМАТЫ, POS/ТЕРМИНАЛЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане за 8 месяцев увеличили число банкоматов на 1,8%, pos-терминалов - на 19,5% Банки в Азербайджане за 7 месяцев увеличили число банкоматов на 1,2%, pos-терминалов - на 16% Банки в Азербайджане за 6 месяцев увеличили число банкоматов на 0,9%, pos-терминалов - на 15,7% Банки в Азербайджане за 5 месяцев увеличили число банкоматов на 0,9%, pos-терминалов - на 12,6% Банки в Азербайджане за 4 месяца увеличили число банкоматов на 0,9%, pos-терминалов - на 11,5% Банки в Азербайджане за I квартал увеличили число банкоматов на 0,9%, pos-терминалов - на 8,8%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az