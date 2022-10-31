Банки в Азербайджане за 9 месяцев увеличили число банкоматов на 1,9%, pos-терминалов - на 21,4%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 октября 2022 года составляет 2 964 единицы, что на 1,9% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Согласно данным ЦБА, на конец сентября в Баку установлен 1 561 банкомат (соответствует показателю на конец года), в регионах - 1 403 (рост на 4,2%).
Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 74,004 тыс. единиц, что на 21,4% больше показателя на конец 2021 года.
При этом в Баку установлено 49,554 тыс. pos-терминалов (рост на 22,1%), в регионах - 24,45 тыс. (рост на 20%).
В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 72,467 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.
Б.Рустамбеков
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