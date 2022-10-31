Япония изучает возможность увеличить дальность разрабатываемой ракеты до 1 тыс. км для защиты отдаленных островов

Власти Японии обдумывают вариант с увеличением дальнобойности новой ракеты, находящейся в стадии разработки, до 1 тыс. км с целью защитить отдаленные острова, включая Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао), сообщило "Киодо" со ссылкой на источник в японском правительстве.
Контролируемые Японией острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море являются объектом территориального спора Токио и Пекина. Китайские корабли часто курсируют в водах у этих островов.
Вместе с тем, отмечает "Киодо", в случае ее создания в радиусе действия новой японской ракеты окажутся прибрежные районы Китая и КНДР. Между тем, прототипы ракеты, разработки которой начались в 2018 финансовом году, пока способны лететь на несколько сотен километров.
По замыслу разработчиков, ракету будут запускать с мобильной платформы. На большой высоте от нее отделится боеголовка, которая сможет изменять траекторию полета и набрать гиперзвуковую скорость перед поражением цели. Эти ракеты с дальностью полета в несколько сотен километров, как ожидается, будут производить с 2023 финансового года, а на вооружение они поступят в 2026 финансовом году.
Токио также пытается развивать собственную программу по созданию ракет, которые можно запускать вне зоны поражения вражеской ПВО, с земли, с кораблей и самолетов. Япония планирует увеличить радиус действия противокорабельных ракет Type-12, однако японские ракетные разработки, как ожидается, примут на вооружение не ранее 2026 финансового года.
Ранее "Киодо" сообщало со ссылкой на источники, что власти Японии прорабатывают вариант с закупкой у США крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), способных лететь на расстояние до 2,5 тыс. км.
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