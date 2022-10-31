Вклады нерезидентов в банках Азербайджана за 9 мес. увеличились в 3,2 раза, долларизация снизилась до 39,2% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-сентябре 2022 года выросли на 21,5% - до 11 млрд 225,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в сентябре банковские вклады населения выросли на 367,3 млн манатов (в августе: +41,3 млн манатов).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за 9 месяцев увеличились на 16,2% - до 4 млрд 402 млн манатов или 39,3% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в сентябре увеличились на 91,8 млн манатов (в августе - сократились на 4,1 млн манатов).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-сентябре вырос на 25,1% - до 6 млрд 823,7 млн манатов или 60,8% всех вкладов. За сентябрь вклады в нацвалюте выросли на 275,6 млн манатов (в августе: + 45,4 млн манатов).

Объем банковских вкладов резидентов составляет 10 млрд 271,4 млн манатов, нерезидентов – 954,3 млн манатов. В январе-сентябре вклады резидентов выросли на 14,9%, нерезидентов - в 3,2 раза. За сентябрь вклады резидентов увеличились на 289,4 млн манатов (в августе + 3,5 млн манатов), вклады нерезидентов - на 77,9 млн манатов (в августе + 37,8 млн манатов).

В целом, на 30 сентября 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 33 млрд 957 млн манатов, что на 17% больше показателя на конец 2021 года (в сентябре вклады и депозиты в банках увеличились на 1 млрд 230,9 млн манатов после роста на 878,8 млн манатов в августе).

А.Азизов