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Дальнее зарубежье 31.10.2022 11:12

Служащие береговой охраны США перехватили в море более 1,1 тыс. кубинских нелегалов

Более 1,1 тыс. граждан Кубы, пытавшихся перебраться в США, задержаны американской береговой охраной в течение октября.

"С 1 октября команды береговой охраны перехватили в море 1132 гражданина Кубы", - проинформировала пограничная служба США.

В ведомстве напомнили, что за весь предыдущий финансовый год (с начала октября 2021 по начало октября 2022) в море были перехвачены 6182 кубинца.

В отношении граждан Кубы в США действует так называемый закон "мокрые ноги - сухие ноги", который подразумевает, что любой кубинец, достигший берега США, может рассчитывать на получение убежища, в то время как те, кого перехватили в море даже вблизи самого берега, должны подвергаться депортации.

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Тэги: США, КУБА, НЕЛЕГАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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