Служащие береговой охраны США перехватили в море более 1,1 тыс. кубинских нелегалов

Более 1,1 тыс. граждан Кубы, пытавшихся перебраться в США, задержаны американской береговой охраной в течение октября.

"С 1 октября команды береговой охраны перехватили в море 1132 гражданина Кубы", - проинформировала пограничная служба США.

В ведомстве напомнили, что за весь предыдущий финансовый год (с начала октября 2021 по начало октября 2022) в море были перехвачены 6182 кубинца.

В отношении граждан Кубы в США действует так называемый закон "мокрые ноги - сухие ноги", который подразумевает, что любой кубинец, достигший берега США, может рассчитывать на получение убежища, в то время как те, кого перехватили в море даже вблизи самого берега, должны подвергаться депортации.