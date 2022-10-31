Служащие береговой охраны США перехватили в море более 1,1 тыс. кубинских нелегалов

Более 1,1 тыс. граждан Кубы, пытавшихся перебраться в США, задержаны американской береговой охраной в течение октября.
"С 1 октября команды береговой охраны перехватили в море 1132 гражданина Кубы", - проинформировала пограничная служба США.
В ведомстве напомнили, что за весь предыдущий финансовый год (с начала октября 2021 по начало октября 2022) в море были перехвачены 6182 кубинца.
В отношении граждан Кубы в США действует так называемый закон "мокрые ноги - сухие ноги", который подразумевает, что любой кубинец, достигший берега США, может рассчитывать на получение убежища, в то время как те, кого перехватили в море даже вблизи самого берега, должны подвергаться депортации.
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