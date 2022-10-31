AzerGold направит свыше 330 тыс. манатов на услуги консультанта в рамках привлечения акционера в одну из своих «дочек»

ЗАО «AzerGold» направит свыше 330 тыс. манатов на услуги консультанта для правовой и коммерческой поддержки дочернего предприятия с целью привлечения акционера в одно из своих дочерних предприятий.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.etender.gov.az, «AzerGold» по итогам конкурсного отбора подписало контракт на выполнение соответствующих работ с ООО "OMNI".
Стоимость договора – 330,4 тыс. манатов.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных месторождений Човдар, Агйохуш, Тюлаллар, Мерех, месторождения полиметаллических руд Филизчай, месторождения Мазымчай, участков Кюрякчай, Гейдаг, золотоносного участка Дагкесемен и Дашкесанской группы месторождений железной руды.
Н.Аббасова
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