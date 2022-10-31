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Финансы 31.10.2022 11:20

AzerGold направит свыше 330 тыс. манатов на услуги консультанта в рамках привлечения акционера в одну из своих «дочек»

ЗАО «AzerGold» направит свыше 330 тыс. манатов на услуги консультанта для правовой и коммерческой поддержки дочернего предприятия с целью привлечения акционера в одно из своих дочерних предприятий.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.etender.gov.az, «AzerGold» по итогам конкурсного отбора подписало контракт на выполнение соответствующих работ с ООО "OMNI".

Стоимость договора – 330,4 тыс. манатов.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных месторождений Човдар, Агйохуш, Тюлаллар, Мерех, месторождения полиметаллических руд Филизчай, месторождения Мазымчай, участков Кюрякчай, Гейдаг, золотоносного участка Дагкесемен и Дашкесанской группы месторождений железной руды.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZERGOLD, КОНСУЛЬТАНТ, КОНТРАКТ


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