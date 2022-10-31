Банки в Азербайджане за 9 мес. по системам БДП получили около 3,6 млрд манатов

Банки в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года посредством систем быстрых денежных переводов (БДП) получили 3 млрд 586,7 млн манатов, что в 2,5 раза больше показателя 9 месяцев 2021 года.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке, в первом квартале банки через системы быстрых денежных переводов получили 295,6 млн манатов, во втором – 1 млрд 819,8 млн манатов, в третьем – 1 млрд 471,3 млн манатов.
В целом, за 9 месяцев банки «приняли» 2 млн 665,1 тыс. операций по быстрым переводам (+64,4%).
По данным ЦБ, банки за 9 месяцев 2022 года через системы быстрых денежных переводов отправили 487,5 млн манатов (спад на 44,3% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года), всего осуществлено 459,8 тыс. таких операций (спад на 34,5%).
Р.Ахмедов
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